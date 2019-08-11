ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının ardından dolar yukarı yönlü seyir izlese de TL, son iki gündür düşüş eğiliminde hareket izliyor. Dolar/TL son 4 ayın en düşük seviyesi olan 5,47 civarında işlem görüyor. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 11 Ağustos güncel döviz kurları... ABD'den iyi gelen veriler ve Trump'ın Çin'e daha fazla ek gümrük vergisi uygulanabileceğine dair açıklamasına karşın risk iştahında bozulma gözlenmiyor. Halihazırda Fed başta olmak üzere diğer majör merkez bankalarından piyasa dostu adımların devam edebileceği beklentileri piyasaları desteklemeye devam ettiği söylenebilir. Bu kapsamda, Gelişmekte Olan Ülke para birimlerinde ise baskının sınırlı kaldığını izliyoruz. TL'de ise sakin görüntü devam ediyor. 25 Temmuz'daki PPK toplantısında daha güçlü faiz indirimlerinin gerçekleşebileceğine yönelik beklentiler artarken, S-400 konu başlıklı haber akışı yakından izlenmeye devam edildiği ortamda ülke risk primimizdeki kısmi iyileşme devam ediyor. İşte 11 Ağustos Dolar/TL Dolar Euro Sterlin kaç para? Dolar son dakika güncel döviz kurları!
Dolar ne olacak düşüş sürüyor! 11 Ağustos Dolar/TL Dolar Euro Sterlin kaç para? Dolar son dakika güncel döviz kurları!
Dolarda son dakika düşüş sürüyor! Dolar son dakika hareketliliği yaşanıyor. Bir dolar kaç TL? An itibariyle dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorusu herkes tarafından araştırılıyor. Peki güncel dolar fiyatı nedir? 11 Ağustos Pazar bugün dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Son dakika dolar kuru fiyatları nedir? Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu dolar kuru beklentisi 6.14'ten 5.90'a çekildi. Merkez Bankası Ağustos ayı Beklenti Anketi İstatistikleri'ni açıkladı. Yıl sonu dolar kuru beklentisi daha önceki ankette 6.14 iken bu anket döneminde 5.90'a çekildi. ABD ve Çin arasındaki ticaret ve kur savaşlarının küresel piyasaları baskılamasına karşın, küresel düşük faiz beklentileri gelişmekte olan piyasalara yönelik risk iştahını artırıyor ve TL pozitif ayrışmaya devam ediyor.
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