ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının ardından dolar yukarı yönlü seyir izlese de TL, son iki gündür düşüş eğiliminde hareket izliyor. Dolar/TL son 4 ayın en düşük seviyesi olan 5,47 civarında işlem görüyor. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 11 Ağustos güncel döviz kurları... ABD'den iyi gelen veriler ve Trump'ın Çin'e daha fazla ek gümrük vergisi uygulanabileceğine dair açıklamasına karşın risk iştahında bozulma gözlenmiyor. Halihazırda Fed başta olmak üzere diğer majör merkez bankalarından piyasa dostu adımların devam edebileceği beklentileri piyasaları desteklemeye devam ettiği söylenebilir. Bu kapsamda, Gelişmekte Olan Ülke para birimlerinde ise baskının sınırlı kaldığını izliyoruz. TL'de ise sakin görüntü devam ediyor. 25 Temmuz'daki PPK toplantısında daha güçlü faiz indirimlerinin gerçekleşebileceğine yönelik beklentiler artarken, S-400 konu başlıklı haber akışı yakından izlenmeye devam edildiği ortamda ülke risk primimizdeki kısmi iyileşme devam ediyor. İşte 11 Ağustos Dolar/TL Dolar Euro Sterlin kaç para? Dolar son dakika güncel döviz kurları!