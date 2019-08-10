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  • Son Güncelleme: 10.08.2019 22:08

ile arasında dev anlaşma! ve Ukrayna ortak silah şirketi kurdu

Türk ile devlet silah ticaret şirketi Ukrspetseskport arasında ortak şirket kuruldu. Ukrayna’nın 'den satın aldığı Bayraktar TB2 İHA’ları bir süre önce teslim edilmiş ve testleri başarıyla gerçekleştirilmişti.

Türkiye ile Ukrayna arasında dev anlaşma

Türk savunma sanayi şirketi ile devlet silah ticaret şirketi Ukrspetseskport arasında yüksek hassasiyetli silah ve hava-uzay teknolojileri alanında ortak şirket kurulduğu bildirildi.

Ukrayna Ulusal Savunma ve Güvenlik Komitesinden yapılan açıklamada, Baykar Savunma ile Ukrayna devlet savunma şirketi Ukroboronprom'a bağlı Ukrspetskport arasında ortak girişim kurulduğu belirtildi.

Ortak şirketin, yüksek hassasiyetli silah ve hava-uzay teknolojileri alanında faaliyetlerini yürüteceğinin kaydedildiği açıklamada, "Ortak girişimin asıl görevi, her iki ülkenin savunma kapasitelerini bir araya getirerek, kendi orduları için yeni modern silah örneklerini seri üretime geçirmektir." ifadesine yer verildi.

Şirketin yürüteceği ilk projelerden birinin, yeni nesil (İHA) geliştirilmesine yönelik olacağının belirtildiği açıklamada, "Bu İHA, yüksek uçuş seviyelerinden ayrıntılı keşifler yapabilecek, havada saatler geçirebilecek, kayda değer bir hızlanmaya sahip olacak ve çok çeşitli yüksek hassasiyetli silahlara saldırı yapacak." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, ve Ukrayna'nın savunma teknolojileri alanında güçlü bir deneyime ve etkin bir iş birliğine sahip olduklarının altı çizildi.

Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 İHA'ları bir süre önce teslim edilmiş ve testleri başarıyla gerçekleştirilmişti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, geçen hafta gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti kapsamında Baykar Milli SİHA Sistemleri Üretim ve Ar-Ge tesisini ziyaret etmişti.


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