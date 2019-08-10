Bakan Albayrak'tan cari denge açıklaması: Hedefleri aştık

Türkiye'nin cari işlemler açığı Haziran ayında 548 milyon dolar olarak gerçekleşti, 12 aylık cari işlemler hesabı 538 milyon dolar fazla verdi.
Bakan Albayrak, ekonomi de gelinen noktayı değerlendirdi: Kur ataklarına rağmen dengelenme sürecini hedeflerimizin de ötesine taşıdık.
17 YILDA İLK KEZ
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ithalatta köpüğün azaldığını, ihracatın arttığını söyledi. 17 yıllık AK Parti iktidarında ilk kez cari fazla verdiğimizi belirtti.
CARİ DENGE FAZLA VERDİ
Türkiye'nin cari işlemler açığı Haziran'da 548 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken; 12 aylık cari işlemler hesabı 538 milyon dolar fazla verdi. Cari işlemler dengesi Haziran'da yıllık bazda 2002'den beri ilk kez fazla verirken; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yaşanılan tarihi kur ataklarına rağmen dengelenme sürecini hedeflerimizin de ötesine taşıdık. Türbülanstan çıktık, ithalattaki köpüğü azaltırken, ihracatı artırarak 17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez yıllık cari fazla verdik" dedi. Katma değerli üretime ve ihracata dayalı ekonomi için dönüşümü sağlayarak, cari fazladaki başarıyı kalıcı hale getirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Bakan Albayrak, "Sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme için gerekli tüm adımları atacak ve ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşacağız" ifadesini kullandı.
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