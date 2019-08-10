Bakan Albayrak'tan cari denge açıklaması: Hedefleri aştık

Türkiye 'nin cari işlemler açığı Haziran ayında 548 milyon dolar olarak gerçekleşti, 12 aylık cari işlemler hesabı 538 milyon dolar fazla verdi.Bakan ​Albayrak, ekonomi de gelinen noktayı değerlendirdi: Kur ataklarına rağmen dengelenme sürecini hedeflerimizin de ötesine taşıdık.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak , ithalatta köpüğün azaldığını, ihracat ın arttığını söyledi. 17 yıllık AK Parti iktidarında ilk kez cari fazla verdiğimizi belirtti.

cari işlemler açığı Haziran'dadüzeyinde gerçekleşirken; 12 aylık cari işlemler hesabıfazla verdi. Cari işlemler dengesi Haziran'da yıllık bazda 2002'den beri"Yaşanılan tarihi kur ataklarına rağmen dengelenme sürecini hedeflerimizin de ötesine taşıdık. Türbülanstan çıktık, ithalattaki köpüğü azaltırken, ihracatı artırarak 17 yıllık AK Parti iktidarlarındadedi. Katma değerli üretime ve ihracata dayalı ekonomi için dönüşümü sağlayarak, cari fazladaki başarıyı kalıcı hale getirmeyi amaçladıklarını vurgulayan"Sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme için gerekli tüm adımları atacak ve ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşacağız" ifadesini kullandı.