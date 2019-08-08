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  • 08.08.2019 14:00
  • Son Güncelleme: 08.08.2019 14:00

Bakanlık açıkladı! O süre uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, reçete ve faturaların telsim süresinin 23 Ağustos mesai bitimine kadar uzatıldığını söyledi.

Bakanlık açıkladı! O süre uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık hizmet sunucularının 2019 Temmuz dönemi için SGK'ye teslim etmesi gereken reçete ve faturaların teslim süresinin 23 Ağustos mesai bitimine kadar uzatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla sağlık hizmet sunucularının 2019 Temmuz dönemi için SGK'ye teslim etmesi gereken reçete ve faturaların teslim süresinin 23 Ağustos'a kadar uzatıldı. Bu karar öncesinde ayın 15'ine kadar reçete ve faturaların teslim edilmesi gerekiyordu. Böylece 8 gün ek süre tanınmış oldu.

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