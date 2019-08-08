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  • 09.08.2019 00:46
  • Son Güncelleme: 09.08.2019 01:21

Engelli maaşları yatırıldı mı? Engelli maaşı bayramdan önce ödenecek mi? Ne zaman yatırılacak?

Müslüman alemi tarafından Kurban Bayramı 11-14 Ağustos arasında idrak edilecek. Yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Vatandaşlar bir yandan bayram için hazırlıklara devam ederken diğer yandan maaşların erken yatırılıp yatırılmayacağı merak konusu oldu. Peki, engelli maaşı bayramdan önce yatacak mı? Engelli maaşı ne zaman ödenir? İşte cevabı...

Engelli maaşı bayramdan önce yatırılacak mı?

Engelli maaşı bayramdan önce ödenecek mi? Engelli maaşlarının hangi tarihte yatırılacağı bayrama az bir süre kalan merak konusu oldu. Akıllarda engelli maaşları bayramdan önce ödenecek mi sorusu bulunuyor. Peki, engelli maaşları ne zaman yatırılacak? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

ENGELLİ MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım aylığı ödemelerinin 9 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.

Selçuk, yazılı açıklamasında, evde bakım maaşının 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde bin 305 lira olduğunu, bu tutarın temmuzdan itibaren bin 384 liraya yükseldiğini hatırlattı.

Geçen yıl 513 bin engelli için yaklaşık 6,6 milyar lira kaynak aktarıldığını anımsatan Selçuk, 2019 Ağustos ayında da 513 bin engelli için 711 milyon lira kaynak aktarılacağını belirtti.

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