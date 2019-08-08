Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 09.08.2019 02:23
  • Son Güncelleme: 09.08.2019 02:24

Nilüfer kura sonuçları açıklandı mı? Bursa kura sonuçları nereden öğrenilir?

Toplu Konut İdaresi tarafından yatay mimari anlayışıyla yapılacak olan konutlar için kura çekilişi yaparak hak sahiplerini belirliyor. Konutlara başvuruda bulunan vatandaşlar kura sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını sorgulatıyor. Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki konutlar için başvuru yapan binlerce vatandaşın kura sonuçlarının nereden öğrenileceğini merak ediyor.

TOKİ Bursa Nilüfer kura çekilişi ne zaman yapılacak?

TOKİ 50 bin konut projesinde birçok ilde kura çekilişleri tamamlandı. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde için başvuru yapan vatandaşlar kura sonuçlarını beklemeye başladı. TOKİ Bursa Nilüfer kura sonuçları nereden öğrenilir sorusu şu sıralar başvuru yapan vatandaşların araştırdığı soruların başında bulunuyor. Peki, TOKİ Bursa Nilüfer kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte o sorunun yanıtı...

TOKİ BURSA NİLÜFER KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sosyal konut kampanyası kapsamında yer alan Bursa Nilüfer İrfaniye Projesi, Hak sahibi belirleme kurası TOFAŞ Spor Salonu'nda 09 Ağustos Cuma günü saat 11.00'da çekilecek.

TOKİ BURSA NİLÜFER PROJESİ DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriTOKİ Bursa Nilüfer kura sonuçları açıklandı mı? Bursa kura sonuçları nereden öğrenilir?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri