TOKİ 50 bin konut projesinde birçok ilde kura çekilişleri tamamlandı. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde için başvuru yapan vatandaşlar kura sonuçlarını beklemeye başladı. TOKİ Bursa Nilüfer kura sonuçları nereden öğrenilir sorusu şu sıralar başvuru yapan vatandaşların araştırdığı soruların başında bulunuyor. Peki, TOKİ Bursa Nilüfer kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte o sorunun yanıtı...

TOKİ BURSA NİLÜFER KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sosyal konut kampanyası kapsamında yer alan Bursa Nilüfer İrfaniye Projesi, Hak sahibi belirleme kurası TOFAŞ Spor Salonu'nda 09 Ağustos Cuma günü saat 11.00'da çekilecek.

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