Çin borsasına ilgi artıyor

Yatırımcılar, Çin hisseleri alımından uzun vadede karlı sonuçlar elde edebilir.

Bu saptamayı, dünyanın en büyük ikinci endeks tedarikçisi FTSE Russell'ın başında bulunan Mark Makepeace yapıyor. Şirket, temel göstergeleri arasına Çin hisse senetlerini de dahil ediyor. Londra merkezli endeks tedarikçisi, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada bu kararını detaylandırarak Şanghay ve Shenzen borsalarında işlem gören ve A sınıf hisseler olarak bilinen bin 97 adet Çin hisse senedinin 24 Haziran'dan itibaren FTSE Global Equity Index Series'e (GEIS) ekleneceğini duyurdu. Bu katılımın pasif yatırımcılardan 10 milyar dolar getirmesi bekleniyor.

FTSE, geçen eylül ayında yaptığı bir sınıflandırma değerlendirmesini müteakiben Çin hisselerini ikincil gelişmekte olan piyasa statüsüne yükseltmişti. Hisseler bu sayede endekse dahil edilmeye uygun hale geldi.

Bu duyurudan üç gün sonra, en büyük küresel endeks tedarikçisi Morgan Stanley Capital International (MSCI) A sınıfı Çin hisselerinin katılım faktörünü yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkararak endekslerindeki ağırlığını artıracağını açıkladı. Bu, söz konusu hisselerin yatırımcılar nezdinde artan cazibesine işaret eden önemli bir gelişme. China Securities Journal'ın değerlendirmesine göre, bu adım 20 milyar ABD Doları civarında bir sermaye girişine neden olacak.

MSCI, Haziran 2017'de yaptığı açıklamayla A sınıfı hisse senetlerini MSCI Emerging Markets Index ve MSCI All Country World Index'e dahil edeceğini açıklamıştı; bu karar Haziran 2018'de uygulamaya kondu.

New York merkezli S&P Dow Jones Indices de benzer bir kararla Aralık 2018'de A sınıfı hisseleri endekslerine dahil edeceğini duyurdu. Bu kararın eylül ayında hayata geçirilmesi bekleniyor.

Küresel hisse senedi endeksi firmaları, son yıllarda faaliyet çerçevelerini A sınıfı hisse senedi piyasasını içine alacak şekilde genişletiyor. Çin Politika Bilimi Birliği'ne bağlı Ekonomik Politika Komisyonu'nun direktör yardımcısı Xu Hongcai, Beijing Review'ya yaptığı değerlendirmede, "Bu adımlar, Çin sermaye piyasasının uluslararasılaşma sürecinin ivmelendiğini gösteriyor" diyor. Xu'ya göre, bunun temelindeki neden, dünyanın Çin ekonomisinin merkezi öneminin farkına varmış olması.

ULUSLARARASILAŞAN PİYASA

Xu, bu dahil etmenin Çin'in, özellikle de daha istikrarlı hale gelen ve genişleyen finans sisteminin dışa açılma süreci temelinde gerçekleştiğini belirtiyor.

FTSE ilk olarak, Mayıs 2015'te A sınıfı hisseleri GEIS'a dahil etmek amacıyla bir geçiş planı başlatacağını açıklamış ve söz konusu menkul kıymetler için özel bir endeks hazırlamıştı. Şirket, Eylül 2017'de GEIS'e dahil edilmesini yeniden değerlendirdiği hisselerin sermaye hareketliliği ve likidite şartlarını karşılayamadığına hükmetmiş, olumsuz karar vermişti.

Ağustos 2018'de Çin Menkul Kıymet Düzenleme Komisyonu (CSRC) sermaye piyasasının istikrarlı ve sağlıklı gelişimi için reform ve dışa açılmanın derinleştirilmesini amaçlayan bir dizi tedbir önerdi. Reformlar, A sınıfı hisselerin GEIS'e dahil edilmesinin önünü açtı.

CSRC'nin başkan yardımcısı Fang Xinghai, "Bu dahil edilme, Çin sermaye piyasasının uluslararasılaşması için bir dönüm noktasıydı" dedi 2018'de yaptığı açıklamada. Fang, Çin sermaye piyasasının gelişimi için önemli bir adım olarak nitelendirdiği bu adımın geçmiş yıllarda uygulanan uzun vadeli reformların bir yansıması olduğunun altını çizdi.

Hisselerin endekslere katılımı, Çin'in diğer ülke ve bölgelerle birlikte uygulamaya koyduğu sınırötesi menkul kıymet ticareti programlarının sayısı ve kapsamını artırdığı bir ortamda gerçekleşti. Şanghay-Hong Kong Borsa Bağlantısı projesi 2014'te başladı; bunu 2016'da Shenzen-Hong Kong Borsa Bağlantısı projesi izledi. Şanghay-Londra Borsa Bağlantısı projesi de hazırlık aşamasında.

CSRC'nin yaptığı düzenlemelere göre, Çin anakarasında yaşayan yabancılar ve yerel borsalara kayıtlı şirketlerin yurtdışındaki çalışanları A sınıfı hisse senedi hesabı açabiliyor. Yabancı yatırımcılar, menkul kıymet, fon ve vadeli işlem şirketlerinde maksimum yüzde 51 hisseye sahip olabiliyor.

Bu serbestleşmeler, United Bank of Switzerland'ın yüzde 51 hissesine sahip olduğu UBS Securities gibi yabancı yatırımcıları bulunan çok sayıda özel sermaye şirketinin kurulmasına yol açtı.

Çin'in dünyanın ikinci büyük ekonomisi olduğunu ve A sınıfı hisse senedi piyasasının büyüklüğünü hatırlatan Xu, küresel varlık yönetimi sektörünün portföyünde pragmatik bir çeşitlendirmeye gitmek istiyorsa Çin'i göz ardı edemeyeceğinin altını çiziyor. Aksi takdirde sektör, Çin'in ekonomik büyümesinin sağladığı faydaları paylaşma fırsatını kaybedebilir.

"Çin sermaye piyasasının gelişiminden pay kapmak için aldıkları akıllıca bir karar bu" diyor ve finansın reel ekonomiye hizmet etmek için sermaye piyasasında üstlenmesi gereken bir rol bulunduğunu sözlerine ekliyor.

Finansal gelişme Çin'in bir önceliği haline gelirken Morgan Stanley ve FTSE gibi şirketler, hizmet ettiği yatırımcılarının bu fırsattan yararlanabilmesi için A sınıfı hisse senetlerini endekslerine ekliyor.

Xu, sermaye piyasasını yönlendiren kural ve düzenlemelerin uluslararası standartlarda olması gerektiğinin altını çiziyor. Çin borsasının da istikrarlı bir şekilde yükselen performansından ötürü uluslararası topluluk nezdindeki tanınırlığının arttığını sözlerine ekliyor. Çin, bu yıl Şanghay Borsası'nda yüksek teknolojiye ve yeni malzemeler, biyotıp gibi stratejik gelişmekte olan sektörlere odaklanacak bir bilim ve teknolojik yenilik panosu oluşturmayı planlıyor. Borsa, bu fırsattan istifade ederek yenilikçi bilim ve teknoloji alanında kural ve düzenlemelerini uluslararası kural ve düzenlemelerle uyumlu hale getirecek.

PİYASANIN YARARINA

A sınıfı hisse senetlerinin küresel göstergelere dahil edilmesi hem denizaşırı yatırımcılara hem de iç piyasaya fayda sağlayacak. Çinli menkul kıymet grubu Huatai Securities'e göre, bu dahil edilme sermaye piyasasına üç açıdan yardımcı olacak: Kısa vadede, muhtemelen piyasa güvenini artıracak ve yatırımcıların risk iştahını teşvik edecek. Ayrıca sermaye girişi sağlayacak. Son olarak A sınıfı hisse piyasasının uluslararasılaşmasındaki kritik halka olarak yerli sermaye piyasasının uluslararası piyasalarla uyumlanmasına ve daha fazla denizaşırı yatırımcı, özellikle de kurumsal yatırımcı çekmesine yardımcı olacak. Bu da yurtiçi menkul kıymet piyasasının yatırımcı yapısını ve yatırım iklimini iyileştirecek.

"Çin, tasarrufların yüksek olduğu bir ülke" dedi Eylül 2018'de Şanghay'da düzenlediği bir basın toplantısı sırasında, "Ama kar ve zararı her yılın sonunda hesaplanmayacak uzun vadeli yatırımlardan yana eksiklik yaşıyor".

Fang, CSRC'nin ülkeye daha fazla uzun vadeli yatırımcı çekmeye çalıştığı bir ortamda FTSE'nin kararının bu hedefe bir adım daha yaklaşmak anlamına geldiğini belirtti.

Yabancı yatırımcıların kaygılarını gidermek amacıyla CSRC'nin sınırötesi ticaret mekanizmalarını modernleştirdiğini ve denizaşırı yatırımcıların işlem yapmasını kolaylaştıracak bir dizi yönetim tedbiri aldığını ifade eden Fang'a göre, bu adımlar menkul kıymet piyasasındaki işlemleri uluslararası piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda optimize edecek. Ayrıca anakaradaki portföylerin yapısını da değiştirerek bunları daha uzun vadeli yatırımlara yönlendirecek.

Makepeace, birçok Çinli yatırımcının hızlı getiri peşindeki bireysel alıcı-satıcılar olduğunu söylüyor. Ancak piyasanın dışa giderek daha fazla açılmasıyla ülkeye daha fazla yabancı yatırımcı geliyor. Bunlar, muhtemelen, piyasa davranışlarının daha da rasyonelleşmesini sağlayacak hedefli ayarlamalar yapacak. Yerli yatırımcıların yabancı yatırım modeline uyumlanması öğrenmesi gerekiyor.

UBS Asset Management'ın baş portföy yöneticisi Shi Bin, A sınıfı hisse senetlerinin küresel göstergelere eklenmesiyle uzun vadeli kurumsal yatırımcı sayısının artacağını söylüyor. Bunlar spekülatif işlemler yerine iyi performans gösteren şirketlere yapılacak uzun vadeli yatırımlara dayalı farklı stratejiler uygulamaya koyacak. A hisse senedi piyasasının uluslararasılaşması kurumsal yönetişimi de optimize edecek.

Xu, geçmişte sermaye piyasasının dışa açılmasının temel karakteristiğinin üretim faktörlerinin serbest akışı olduğunu hatırlatarak bu sefer kapsayıcı kural ve düzenlemelerin ana gündem maddesini oluşturduğunu vurguluyor: "Kapsayıcılık yurtiçinde reform ve yenilik için yeni fırsatları beraberinde getiriyor çünkü Çin sermaye piyasasının elinde sistem ve mekanizmalarını iyileştirmek için muazzam imkanlar var".