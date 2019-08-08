Altın fiyatları ekonomik yavaşlama endişelerinin olduğu bir ortamda ABD-Çin ticaret savaşına ilişkin belirsizliklerin ve küresel merkez bankalarının faiz indirimlerinin desteğiyle psikolojik seviye olan 1,500 dolara yakın yatay seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 8 Ağustos canlı altın fiyatları...

8 Ağustos Perşembe günü canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

8 Ağustos Perşembe günü gram altın 264,81 liradan alınırken, 264,86 liradan satılıyor.