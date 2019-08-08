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  • 08.08.2019 09:33
  • Son Güncelleme: 08.08.2019 09:33

son dakika! , gram, çeyrek ve ne kadar? 8 Ağustos Perşembe

son dakika... Altın fiyatları dün yüzde 2'den fazla yükselerek Nisan 2013'den bu yana ilk kez 1,500 dolar seviyesini aşmıştı. Bayram tatilinden sonra başlayan düğün sezonunda oldukça rağbet gören altının güncel fiyatları yakından takip ediliyor. Peki, 8 Ağustos'ta , gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ekonomik yavaşlama endişelerinin olduğu bir ortamda ABD-Çin ticaret savaşına ilişkin belirsizliklerin ve küresel merkez bankalarının faiz indirimlerinin desteğiyle psikolojik seviye olan 1,500 dolara yakın yatay seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 8 Ağustos canlı altın fiyatları...

8 Ağustos Perşembe günü canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

8 Ağustos Perşembe günü gram altın 264,81 liradan alınırken, 264,86 liradan satılıyor.

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