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  • 08.08.2019 00:39
  • Son Güncelleme: 08.08.2019 00:39

Gebze kura çekilişi ne zaman yapılacak? TOKİ Gebze kura sonuçları nereden öğrenilir?

TOKİ 50 bin konut projesinde İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok ilde kura çekilişleri gerçekleştirildi. Diğer illerde başvuru yapan vatandaşlar internette kura tarihlerini sorgulatıyor. Gebze kura çekilişi ne zaman yapılacak sorusu Gebze'deki konutlara başvuru yapan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, TOKİ Gebze kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte cevabı...

TOKİ Kocaeli Gebze kura çekilişi ne zaman yapılacak?

Yatay mimari anlayışıyla TOKİ tarafından inşa edilecek konutlar için heyecanlı bekleyiş devam ederken konutlara başvuruda bulunan vatandaşlar kura tarihlerini araştırmaya başladı. Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki konutlar için başvuru yapan binlerce vatandaş TOKİ Kocaeli Gebze kura çekilişi hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, TOKİ Kocaeli Gebze kura çekilişi ne zaman yapılacak? TOKİ Gebze kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte o sorunun yanıtı...

TOKİ KOCAELİ GEBZE KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 12 bin 660 başvurunun yapıldığı Kocaeli Gebze projesinde kuralar 8 Ağustos tarihinde çekilecek.

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