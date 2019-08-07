BİM ve ŞOK Market, İŞKUR aracılığıyla işçi alımı yapıyor! İşçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

ŞOK, BİM ve Market Zincirlerinde görevlendirmek üzere tecrübeli ya da tecrübesiz personel alımı yapılacak. İş arayışı bulunan vatandaşlar İŞKUR tarafından yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. Vatandaşlar BİM ve A101 personel alım ilanları hakkında araştırma yapıyor. Peki, BİM ve ŞOK Market işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte cevabı...
ŞOK PERSONEL ALIM İLANI
ŞOK Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linke tıklayıp "İşyeri Ünvanı" kısmına ŞOK yazarak güncel ilanları görebilir, ardından İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilana başvuruda bulunabilirsiniz.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.