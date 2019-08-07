BİM ve ŞOK Market, İŞKUR aracılığıyla işçi alımı yapıyor! İşçi alımı başvurusu nasıl yapılır? BİM ve ŞOK Market Zincirlerine işçi alımları devam ediyor. İşçi alımı için ilanlar İŞKUR'un resmi sitesinden yayımlandı. BİM ve ŞOK Market tecrübeli ya da tecrübesiz personel alımı yapılacak. Şimdi ilana başvuruda bulunmak isteyen adaylar BİM ve ŞOK Market işçi alımı başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

ŞOK, BİM ve Market Zincirlerinde görevlendirmek üzere tecrübeli ya da tecrübesiz personel alımı yapılacak. İş arayışı bulunan vatandaşlar İŞKUR tarafından yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. Vatandaşlar BİM ve A101 personel alım ilanları hakkında araştırma yapıyor. Peki, BİM ve ŞOK Market işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte cevabı... ŞOK PERSONEL ALIM İLANI ŞOK Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linke tıklayıp "İşyeri Ünvanı" kısmına ŞOK yazarak güncel ilanları görebilir, ardından İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilana başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ HABERİN DEVAMI

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