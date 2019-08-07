Benzin fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 28 kuruş indirim bekleniyor.
Habertürk'ün haberine göre; brent petrol fiyatlarındaki düşüş, uluslararası piyasalarda benzinin ton fiyatının düşmesi ve dolar/TL'deki gerileme nedeniyle yapılacak indirimin ardından motorine de indirim yolda.
Son dakika:Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geliyor
Son dakika haberine göre benzin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 28 kuruş indirim bekleniyor. Brent petrol fiyatlarındaki düşüş, uluslararası piyasalarda benzinin ton fiyatının düşmesi ve dolar/TL'de yaşanan gerileme nedeniyle yapılacak indirimin ardından motorine de indirim yolda.
Benzin fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 28 kuruş indirim bekleniyor.
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