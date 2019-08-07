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  • 07.08.2019 09:30
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 09:48

:Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geliyor

haberine göre nda bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 28 kuruş indirim bekleniyor. Brent petrol fiyatlarındaki düşüş, uluslararası piyasalarda benzinin ton fiyatının düşmesi ve dolar/TL'de yaşanan gerileme nedeniyle yapılacak indirimin ardından motorine de indirim yolda.

Araç sahiplerine müjde! İndirim geliyor

Benzin fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 28 kuruş indirim bekleniyor.

Habertürk'ün haberine göre; brent petrol fiyatlarındaki düşüş, uluslararası piyasalarda benzinin ton fiyatının düşmesi ve dolar/TL'deki gerileme nedeniyle yapılacak indirimin ardından motorine de indirim yolda.

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