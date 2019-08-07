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  • 07.08.2019 09:45
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 09:45

nda son durum: 7 Ağustos , gram, çeyrek, ne kadar oldu?

son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 425,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,08 düşüşle 260,80 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün , gram altın, çeyrek altın ve tam oldu? İşte 7 Ağustos ...

Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşının yatışma işareti göstermeyerek güvenli liman varlıklara olan talebi artırmasıyla altı yıldan uzun sürenin zirvesini gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 7 Ağustos canlı altın fiyatları...

7 Ağustos Çarşamba günü canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

7 Ağustos Çarşamba günü gram altın 262,91 liradan alınırken, 262,97 liradan satılıyor.

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