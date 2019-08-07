Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşının yatışma işareti göstermeyerek güvenli liman varlıklara olan talebi artırmasıyla altı yıldan uzun sürenin zirvesini gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 7 Ağustos canlı altın fiyatları...

7 Ağustos Çarşamba günü canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

7 Ağustos Çarşamba günü gram altın 262,91 liradan alınırken, 262,97 liradan satılıyor.