Dolar son dakika... ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Çin'den ithal ürünlere daha fazla gümrük vergisi getireceğini söylemesinin ardından dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşı hızla tırmanmıştı. ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı sonrası yönünü yukarı çeviren dolar/TL burada fazla kalıcı olmayarak düşüş eğilimine geçti. Dolar kuru 7 Ağustos'a 5.50'nin altında başladı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 7 Ağustos Çarşamba güncel döviz kurları...
DOLAR
Alış: 5,4954
Satış: 5,4977
EURO
Alış: 6,1604
Satış: 6,1672
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