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  • 07.08.2019 09:13
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 09:16

son dakika düşüşte: 7 Ağustos Çarşamba ve ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

son dakika düşüşe geçti. ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşının ardından yukarı yönlü seyir izleyen /TL, 7 Ağustos'a 5,4954 seviyesinde başladı. Güncel döviz kurları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, şu dakikalarda ve dolar ne kadar oldu? İşte 7 Ağustos Çarşamba güncel döviz kurları...

Dolarda düşüş sürüyor

Dolar son dakika... ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Çin'den ithal ürünlere daha fazla gümrük vergisi getireceğini söylemesinin ardından dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşı hızla tırmanmıştı. ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı sonrası yönünü yukarı çeviren dolar/TL burada fazla kalıcı olmayarak düşüş eğilimine geçti. Dolar kuru 7 Ağustos'a 5.50'nin altında başladı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 7 Ağustos Çarşamba güncel döviz kurları...

DOLAR
Alış: 5,4954
Satış: 5,4977

EURO
Alış: 6,1604
Satış: 6,1672

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