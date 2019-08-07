Dolar son dakika... ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Çin'den ithal ürünlere daha fazla gümrük vergisi getireceğini söylemesinin ardından dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşı hızla tırmanmıştı. ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı sonrası yönünü yukarı çeviren dolar/TL burada fazla kalıcı olmayarak düşüş eğilimine geçti. Dolar kuru 7 Ağustos'a 5.50'nin altında başladı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 7 Ağustos Çarşamba güncel döviz kurları...

DOLAR

Alış: 5,4954

Satış: 5,4977

EURO

Alış: 6,1604

Satış: 6,1672