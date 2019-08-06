Kurban Bayramı için hazırlıklar başladı. Milyonlarca emekli ve memur vatandaşlar heyecanla "Memur ve emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. Kurban Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Memurların maaşlarını alacağı tarih belli oldu.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan memur maaşlarının bayramdan önce yatırılacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Erdoğan, "Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak. Tüm kamu çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Kurban Bayramımız şimdiden mübarek olsun." şeklinde açıklama yaptı.

Emeklilerin maaşlarının bayramdan önce ödenip ödenmeyeceğine dair bir açıklama yer almıyor.