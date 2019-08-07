İki dini bayram öncesi emekli ve diğer ikramiye alan vatandaşlara ödenen ikramiyelerin ödenme tarihleri milyonlarca vatandaş tarafından merakla sorgulatılıyor. Arama motorlarında milyonlarca vatandaş bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi hangi tarihte ödenecek? İkramiyelerin ödeneceği tarih belli oldu.

SSK BAĞ-KUR EMEKLİ İKRAMİYESİ HANGİ TARİHTE ÖDENECEK?

8-9 Ağustos tarihlerinde emekliler hesabında 1000 liralık Kurban Bayramı ikramiyesini görecek. Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanabiliyor.

Buna göre ikramiyeler SSK kapsamında olanlara 8 Ağustos, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kapsamında olanlara da 9 Ağustos'ta ödenecek.