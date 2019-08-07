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Anne emeklilikte 6 yıl kazanıyor! Anneler nasıl erken emekli olur?

Anneler, borçlanma ile doğum sonrası çalışmadıkları dönemi emeklilik hesabından saydırabiliyor. Borçlanma, 6 yıla varan süre kazandırıyor. Emeklilik kolaylaşıyor... Peki ndan hangi anneler yararlanabilir? Borçlanılan prim, hangi süreleri kapsar? Evlat edinenler doğum borçlanmasından faydalanabilir mi?​ Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem doğum borçlanması ile ilgili merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...



Kadın çalışanların bir çoğu doğum yaptıktan sonra çocuklarının bakımı için iş hayatından uzak kalıyor. Böylece hem emeklilikleri gecikiyor hem de prim gün sayıları azalıyor. Bu mağduriyeti gidermek için yasalarımız kadınlar için doğum borçlanması hakkı tanıyor. Anneler bu sayede 3 çocuğa kadar borçlanarak prim kazanabiliyor.

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