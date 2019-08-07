Kadın çalışanların bir çoğu doğum yaptıktan sonra çocuklarının bakımı için iş hayatından uzak kalıyor. Böylece hem emeklilikleri gecikiyor hem de prim gün sayıları azalıyor. Bu mağduriyeti gidermek için yasalarımız kadınlar için doğum borçlanması hakkı tanıyor. Anneler bu sayede 3 çocuğa kadar borçlanarak prim kazanabiliyor.
- Ekonomi
- 07.08.2019
- Gazete
Anne emeklilikte 6 yıl kazanıyor! Anneler nasıl erken emekli olur?
Anneler, borçlanma ile doğum sonrası çalışmadıkları dönemi emeklilik hesabından saydırabiliyor. Borçlanma, 6 yıla varan süre kazandırıyor. Emeklilik kolaylaşıyor... Peki doğum borçlanmasından hangi anneler yararlanabilir? Borçlanılan prim, hangi süreleri kapsar? Evlat edinenler doğum borçlanmasından faydalanabilir mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem doğum borçlanması ile ilgili merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...
Kadın çalışanların bir çoğu doğum yaptıktan sonra çocuklarının bakımı için iş hayatından uzak kalıyor. Böylece hem emeklilikleri gecikiyor hem de prim gün sayıları azalıyor. Bu mağduriyeti gidermek için yasalarımız kadınlar için doğum borçlanması hakkı tanıyor. Anneler bu sayede 3 çocuğa kadar borçlanarak prim kazanabiliyor.
- İstanbul'da yatırımlık ucuz daireler
- Dar gelirlilere yardım alma başvuru şartları nedir?
- Düşük faize hücum
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.