Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 06.08.2019 15:36
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 15:36

SGK SSK Bağkur emelisi bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2019 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme günü...

Emeklilere bayram ikramiyesi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emeklilere verilecek olan bayram ikramiyesinin ne zaman ödeneceği merak ediliyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, SGK SSK Bağkur emelisi bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2019 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme günü ne zaman?

Emekli ikramiyesi ödeme günü ne zaman?

SGK SSK Bağkur emelisi bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Kurban Bayramı için hazırlıklar devam diyor. Yılın ilk ikramiyesinin Ramazan Bayramı öncesinde hesaplarında gören milyonlarca emekli, ikinci ikramiye için bekleyişte. Konu ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan açıklama geldi. Peki, SGK SSK Bağkur emelisi bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2019 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme günü ne zaman? İşte ayrıntılar...

SGK SSK BAĞKUR EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

12,5 milyon emeklinin gözü kulağı bu haberde. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre, SGK SSK Bağkur Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri 8-9 Ağustos tarihlerinde ödenecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriSGK SSK Bağkur emelisi bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2019 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme günü...
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri