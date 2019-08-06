SGK SSK Bağkur emelisi bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Kurban Bayramı için hazırlıklar devam diyor. Yılın ilk ikramiyesinin Ramazan Bayramı öncesinde hesaplarında gören milyonlarca emekli, ikinci ikramiye için bekleyişte. Konu ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan açıklama geldi. Peki, SGK SSK Bağkur emelisi bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2019 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme günü ne zaman? İşte ayrıntılar...

SGK SSK BAĞKUR EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

12,5 milyon emeklinin gözü kulağı bu haberde. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre, SGK SSK Bağkur Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri 8-9 Ağustos tarihlerinde ödenecek.