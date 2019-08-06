Dar gelirlilere devletten yardım alma başvuru şartları! 2022 aylığı, doğum engelli bakım yardımı, elektrik desteği... Mağdur durumda olan pek çok kesime karşılıksız destekler var. Yaşlılara, hastalara, başkasının bakımına muhtaç yani yoksul ya da kimsesi olmayanlara, asker ailelerine, asker çocuğuna, yetime, doğum yapanlara, eşi vefat edene ve aile bütçesine destek olmak isteyen düşük gelirli vatandaşlara kaymakamlıklarda bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla destek sağlanıyor. Aynı zamanda işsiz vatandaşlar için devlet desteği sürüyor. İşsizlik oranların azaltılması ve yeni istihdam alanların sağlanması amacıyla projeler geliştirilmeye devam ediyor. Bunları siz okuyucularımız için derledik.