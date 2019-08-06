Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 06.08.2019 13:40
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 13:46

'dan milli "" müjdesi

Müdürü ve Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı , Türkiye'nin ilk milli sı olacak ""nin prototipini hazırladıklarını açıkladı.

Bayraktar'dan milli uçan araba müjdesi

Müdürü (CTO) ve Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı , Türkiye'nin ilk milli sı olacak ""nin prototipini hazırladıklarını duyurdu.

Bayraktar, Twitter hesabından Türkiye'nin ilk milli uçan araba projesi "CEZERİ"ye ilişkin paylaşımda bulundu.

Prototip üretiminin bitirilmesi durumunda TEKNOFEST'te uçuş yapılacağı bilgisini veren Bayraktar, "CEZERİ"nin tasarımına ilişkin takipçilerinden de görüş talep etti.

1



Boya Alternatif 2​




Boya Alternatif 3



Boya Alternatif 4


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriSelçuk Bayraktar'dan milli uçan araba "CEZERİ" müjdesi
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri