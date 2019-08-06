Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın faiz oranı kararıyla birlikte kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar "kredi faiz oranları" hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar için haberimizde banka banka güncel kredi faiz oranlarını derledik. İşte banka banka güncel faiz oranları...

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç/Tüketici: 1.59 (Genel müşteriler) 1.49 (Maaş müşterileri)

Konut kredisi: 0.99

Taşıt kredisi: 1.43