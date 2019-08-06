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  • 06.08.2019 19:04
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 19:04

ne kadar oldu? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti konut kredisinde son durum ne?

Merkez Bankası’nın faiz indiriminin ardından bankalardan ardı ardına faiz oranı açıklamaları vatandaşları sevindirdi. Ev almak isteyen yüz binlerce vatandaşlar nı hakkında araştırma yapmaya başladı. Bu nedenle arama motorlarında sorusuyla ilgili araştırmalar sürüyor. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti konut kredisinde son durum nedir? İşte banka banka güncel banka kredi faiz oranları...

En uygun krediyi hangi banka veriyor?

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın faiz oranı kararıyla birlikte kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar "kredi faiz oranları" hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar için haberimizde banka banka güncel kredi faiz oranlarını derledik. İşte banka banka güncel faiz oranları...

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç/Tüketici: 1.59 (Genel müşteriler) 1.49 (Maaş müşterileri)

Konut kredisi: 0.99

Taşıt kredisi: 1.43

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