Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün itibarıyla yağlı tohumlu bitkiler fark ödemelerinin kalan yüzde 30'luk kısmıyla hububat, baklagil ve dane mısır desteği olarak, toplam 227 bin çiftçiye 1 milyar 200 milyon lira ödeme yapılacağını bildirdi. Söz konusu ödemeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hasat Bayramı'nda açıkladığı gibi Kurban Bayramı öncesi gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Pakdemirli önemli açıklamalarda bulundu. Peki 7 Ağustos 2019 çiftçi destek ödemeleri son dakika yattı mı? Mazot gübre tarımsal destek ödeme başvuru şartları nedir?
Mazot gübre tarımsal destek ödeme başvuru şartları nedir? 7 Ağustos 2019 çiftçi destek ödemeleri son dakika yattı mı?
7 Ağustos 2019 çiftçi destek ödemeleri son dakika yattı mı? Mazot gübre tarımsal destek ödeme başvuru şartları nedir? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Yağlı tohumlu bitkiler fark ödemelerinin kalan yüzde 30'luk kısmıyla hububat, baklagil ve dane mısır desteği olarak, toplam 227 bin çiftçimize 1 milyar 200 milyon lira ödeme yapılacak. Ödemeler bugün saat 18.00 itibarıyla başlayacak" dedi. Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi ile hububat, baklagil ve dane mısır desteği ödemelerinin bugün yapılacağını ifade etti.
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