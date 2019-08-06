Camel, Winston, Lark, Muratti, Chesterfield, Marlboro sigara zammıyla fiyatlar ne kadar, kaç TL oldu?

Zam sonrası marka marka güncel sigara fiyatları tiryakiler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Hangi sigara markalarına zam geldiği merak ediliyor. Yaklaşık 3 liraya varan zammın ardından sigara fiyatları arama motorlarında büyük bir merakla sorgulatılıyor. İşte 6 Ağustos güncel sigara fiyat listesi...

SİGARA ZAMMIYLA FİYATLAR NE KADAR OLDU?

Sigara markalarına yapılan 3 liraya varan zamlar 3 Ağustos'tan itibaren uygulanmaya başlandı.

Güncel zamlı sigara fiyatlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...