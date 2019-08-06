Camel, Winston, Lark, Muratti, Chesterfield, Marlboro sigara zammıyla fiyatlar ne kadar, kaç TL oldu?

Zam sonrası marka marka güncel sigara fiyatları tiryakiler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Hangi sigara markalarına zam geldiği merak ediliyor. Yaklaşık 3 liraya varan zammın ardından sigara fiyatları arama motorlarında büyük bir merakla sorgulatılıyor. İşte 6 Ağustos güncel sigara fiyat listesi...
SİGARA ZAMMIYLA FİYATLAR NE KADAR OLDU?
Sigara markalarına yapılan 3 liraya varan zamlar 3 Ağustos'tan itibaren uygulanmaya başlandı.
Güncel zamlı sigara fiyatlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...
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