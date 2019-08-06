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  • 06.08.2019 18:21
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 18:25

Camel, Winston, Lark, Muratti, Chesterfield, Marlboro sigara zammıyla fiyatlar ne kadar, kaç TL oldu?

3 Ağustos tarihinden itibaren na yapılan zammın ardından sigara kullanan vatandaşlar güncel sigara fiyatlarını araştırmaya başladı. Camel, Winston, Lark, Muratti, Chesterfield, Marlboro sigara markalarına ne kadar zam geldiği merak konusu. İşte 6 Ağustos güncel sigara fiyatları listesi...

Sigara zammıyla fiyatlar ne kadar oldu?

Zam sonrası marka marka güncel sigara fiyatları tiryakiler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Hangi sigara markalarına zam geldiği merak ediliyor. Yaklaşık 3 liraya varan zammın ardından sigara fiyatları arama motorlarında büyük bir merakla sorgulatılıyor. İşte 6 Ağustos güncel sigara fiyat listesi...

SİGARA ZAMMIYLA FİYATLAR NE KADAR OLDU?

Sigara markalarına yapılan 3 liraya varan zamlar 3 Ağustos'tan itibaren uygulanmaya başlandı.

Güncel zamlı sigara fiyatlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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