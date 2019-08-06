Altın fiyatlarında son dakika... Altın fiyatları ABD'nin Çin'i kur manipülatörü ilan etmesinin ardından yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelmesiyle altı yılın zirvelerine yakın seyrediyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı ilk işlemlerde 1,474.81 dolar ile Mayıs 2013'den bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra 1,462.50 dolar ile yatay seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 6 Ağustos canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

6 Ağustos Salı günü canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

6 Ağustos Salı günü gram altın 261,05 liradan alınırken, 261,11 liradan satılıyor.