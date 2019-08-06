Dolar/TL ABD'nin Çin'in 300 milyon dolarlık ürününe ek vergi getirmesinin ardından yukarı yönlü seyir izlemişti. Çin'in ABD tarım ürünlerinin ithalatının durdurulacağını açıklaması ile birlikte dolar/TL piyasalarda oluşan dalgalanmalara paralel seyrediyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 6 Ağustos güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR

Alış: 5,5503

Satış: 5,5542

EURO

Alış: 6,2176

Satış: 6,2237