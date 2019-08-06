Dolar/TL ABD'nin Çin'in 300 milyon dolarlık ürününe ek vergi getirmesinin ardından yukarı yönlü seyir izlemişti. Çin'in ABD tarım ürünlerinin ithalatının durdurulacağını açıklaması ile birlikte dolar/TL piyasalarda oluşan dalgalanmalara paralel seyrediyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 6 Ağustos güncel döviz kurları...
EURO VE DOLAR NE KADAR?
DOLAR
Alış: 5,5503
Satış: 5,5542
EURO
Alış: 6,2176
Satış: 6,2237
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