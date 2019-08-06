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  • 06.08.2019 09:16
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 09:16

kuru son dakika: 6 Ağustos ve , kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

son dakika... Son günlerde ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşındaki hareketlilik nedeniyle , piyasalardaki dalgalanmaya paralel hareket ediyor. Dolar endeksi ABD'nin bu adımının ABD-Çin ticaret savaşının alışılmadık bir duruma doğru evrildiğini göstermesinin ardından değer kaybına karşı koymaya çalışıyor. Bugün ve oldu? İşte 6 Ağustos güncel döviz kurları...

Dolar/TL ABD'nin Çin'in 300 milyon dolarlık ürününe ek vergi getirmesinin ardından yukarı yönlü seyir izlemişti. Çin'in ABD tarım ürünlerinin ithalatının durdurulacağını açıklaması ile birlikte dolar/TL piyasalarda oluşan dalgalanmalara paralel seyrediyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 6 Ağustos güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR
Alış: 5,5503
Satış: 5,5542

EURO
Alış: 6,2176
Satış: 6,2237

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