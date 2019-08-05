Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 06.08.2019 09:44
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 09:44

, nedir? nedir?

, nedir? Son dakika haberine göre; Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından İvme ile temmuz sonu itibariyle 11 bin 500 firmaya 1,7 milyar TL kredi kullandırıldı. Yatırım kredilerinde; 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz azami 10 yıl vade uygulanabilecektir. Yatırım kredileri için azami kredi tutarı 150 Milyon TL'dir. ... Endeksli Değişken Faiz Oranları; 0-2 yıl vade için TÜFE+% 2,00, 2-10 yıl vade için: TÜFE+% 3,00 şeklindedir.

3 bankadan 11 bin 500 firmaya kredi

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası ortaklığıyla yürütülen İvme Finansman Paketi kapsamında, 11 bin 500 firmaya 5,2 milyar TL Kredi Limiti tahsis edilirken, 1,7 milyar TL kredi kullandırımı yapıldı. Yapılan ortak açıklamada şöyle denildi: "23 Mayıs 2019 tarihinde ülke ekonomisinin istikrarlı büyümesi, gelişmesi, dünya ticaretinden hak ettiği payı alması ve cari dengeye olumlu katkı sağlamak amacı ile Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından İvme Finansman Paketi uygulamaya alınmıştır. Peki İvme Finansman Paketi ile Ziraat Bankası, Halkbank Vakıfbank firma kredi başvuru şartları nedir?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriZiraat Bankası, Halkbank Vakıfbank firma kredi başvuru şartları nedir? İvme Finansman Paketi nedir?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri