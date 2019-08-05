Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası ortaklığıyla yürütülen İvme Finansman Paketi kapsamında, 11 bin 500 firmaya 5,2 milyar TL Kredi Limiti tahsis edilirken, 1,7 milyar TL kredi kullandırımı yapıldı. Yapılan ortak açıklamada şöyle denildi: "23 Mayıs 2019 tarihinde ülke ekonomisinin istikrarlı büyümesi, gelişmesi, dünya ticaretinden hak ettiği payı alması ve cari dengeye olumlu katkı sağlamak amacı ile Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından İvme Finansman Paketi uygulamaya alınmıştır. Peki İvme Finansman Paketi ile Ziraat Bankası, Halkbank Vakıfbank firma kredi başvuru şartları nedir?