3 kamu bankasının firmalara kredi desteği sonrası Bakan Albayrak'tan ilk açıklama

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, ortak bir açıklama yaparak 11 bin 500 firmaya 5,2 milyar TL kredi limiti tahsis edildiğini, 1,7 milyar TL kredi kullanıldığını belirtti.







BAKAN ALBAYRAK'TAN İLK YORUM

Konuya ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kaliteli ve sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda ihracat ve katma değerli ürün üretimini destekleyen İVME Finansman Paketi başarıyla yoluna devam ediyor. Bugüne kadar firmalarımıza 5,2 milyar TL kredi tahsis edilirken, bu rakamın 1,7 milyar TL'si ise kullanıldı." ifadelerini kullandı.



3 kamu bankasından yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:



"23 Mayıs 2019 tarihinde Ülke ekonomisinin istikrarlı büyümesi, gelişmesi, dünya ticaretinden hak ettiği payı alması ve cari dengeye olumlu katkı sağlamak amacı ile Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından İvme Finansman Paketi uygulamaya alınmıştır.







Bu paketle istihdam katkı oranı ve ihracat/döviz geliri potansiyeli yüksek olmasına karşın, ithalat bağımlılığı olduğu için ülkemizin dış ticaret açığı vermesine sebebiyet veren sanayi sektöründe yer alan, hammadde-ara malı üreten, makine imalatı yapan ve yerli makine alımı yapan firmaların yeni yatırımları ve yatırım sonrasında ihtiyaç duyacakları işletme kredileri ile soya, ayçiçeği, mısır ve yem üretiminin desteklenmesine yönelik yatırım ve işletme kredileri kullandırılması hedeflenmiştir.



Temmuz 2019 sonu itibariyle 3 bankamız tarafından İvme Finansman Paketi kapsamında; 11 bin 500 firmaya 5.2 milyar TL kredi llimiti tahsis edilmiş, 1.7 milyar TL kredi kullandırımı yapılmıştır. Orta ve büyük ölçekli firmalara kredi kullandırımı yatırım kapsamında satın alınan makinelerin teslimlerine bağlı olarak devam etmektedir.".