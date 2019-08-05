Kredi faiz oranlarında son durum nedir? Yaz aylarında kredi çekmeyi düşünen on binlerce vatandaş kredi faiz oranlarıyla ilgili araştırmalara devam ederken bankalardan üst üste müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası konut kredisinde faizi yüzde 1'in altına, 0.99'a düşürürken, tüketici kredisi ise 1.49'a indi. Bu nedenle ev ve araba almak isteyen vatandaşlar kredi faiz oranlarında son durumu merak ediyor. Haberimizde güncel bir şekilde kredi faiz oranlarını sizinle paylaştık. İşte banka banka kredi faiz oranları... Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türüdür.