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  • 06.08.2019 09:37
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 09:37

ların , ve ihtiyaç kredisi oranları listesi! 6 Ağustos ?

6 Ağustos en düşük kredi ini hangi veriyor? Bankaların , ve ihtiyaç kredisi listesi! larındaki son durum, kredi çekmeyi düşünen vatandaşların sorgulattığı konuların başında yer alıyor. Son olarak , Vakıfbank ve konut kredisinde faizi yüzde 1'in altına, 0.99'a düşürürken, tüketici kredisi ise 1.49'a indi. Peki, kredi faiz oranlarında son durum nedir? Hangi bankalarda konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi düştü? İşte banka banka güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları... Güncel olarak en düşük tabela konut kredisi faiz oranı olan yüzde 1.28 üzerinden 150.000 TL tutarda konut kredisi hesaplama gerçekleştirildiğinde kredinin 5 yıl vadede aylık taksitleri yaklaşık 3.600 TL, 10 yıl vadede 2.450 TL' ye denk karşılık geliyor.

En düşük kredi faizini hangi banka veriyor?

Kredi faiz oranlarında son durum nedir? Yaz aylarında kredi çekmeyi düşünen on binlerce vatandaş kredi faiz oranlarıyla ilgili araştırmalara devam ederken bankalardan üst üste müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası konut kredisinde faizi yüzde 1'in altına, 0.99'a düşürürken, tüketici kredisi ise 1.49'a indi. Bu nedenle ev ve araba almak isteyen vatandaşlar kredi faiz oranlarında son durumu merak ediyor. Haberimizde güncel bir şekilde kredi faiz oranlarını sizinle paylaştık. İşte banka banka kredi faiz oranları... Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türüdür.

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