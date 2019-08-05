Winston güncel sigara fiyatları ne kadar? British American Tobacco ürünleri 3 Ağustos'ta, Philip Morris grubu markaları ise 4 Ağustos'ta 3'er TL zamlandı. Bu gelişmelerin ardından Japon Tobacco International grubu markaları arasında yer alan Winston sigarasına zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, Winston sigara zammı var mı? Güncel Winston Slender, Dark Deep Blue sigara fiyatı kaç para? İşte 5 Ağustos Winston sigara fiyatları...

WİNSTON SİGARALARINA ZAM VAR MI?

Japon Tobacco International grubu içerisinde yer alan Winston sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği konusunda araştırmalar sürüyor. Ancak konu ile ilgili herhangi bir açıklama bulunmuyor. Winston sigaralarına zam yapılıp yapımayacağı konusunda bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

JTİ GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

WINST 13.00

WINST SLE 12.00

WINS DRK BL & DP BL 12.00

CML 12.00

CML SLE 11.5

CML RWRK 12.00

MNT CRL 11.5

MNT CRL SLE 11.00

LD 11.00