Son Dakika Haberi: Enflasyon oranı Temmuz ayı TÜİK TEFE TÜFE ne oldu? 2019 Haziran enflasyon oranı ne kadar oldu? Temmuz ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Temmuz ayı TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranları oldukça merak ediliyor. Temmuz enflasyon oranı açıklandı mı? TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,44, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,65 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,91 artış gerçekleşti. Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında %4,24, konutta %3,10, eğlence ve kültürde %1,60 ve lokanta ve otellerde %1,42 artış gerçekleşti.
TÜİK TEFE TÜFE Temmuz ayı enflasyon oranı ne oldu? 2019 Temmuz enflasyon oranı ne kadar oldu son dakika haberi
Son Dakika Haberi: Temmuz ayı enflasyon oranı açıklandı. Haziran ayı TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranları oldukça merak ediliyordu. TÜİK, temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,44, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,65 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,91 artış gerçekleşti. Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında %4,24, konutta %3,10, eğlence ve kültürde %1,60 ve lokanta ve otellerde %1,42 artış gerçekleşti.
- Evde bakım maaşı bayramdan önce ödenecek mi?
- Hangi bankalarda konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi düştü?
- 2 yıl erken emeklilik imkanı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.