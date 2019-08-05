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  • 05.08.2019 10:37
  • Son Güncelleme: 05.08.2019 10:37

TEFE Temmuz ayı oranı ne oldu? 2019 ne kadar oldu

: Temmuz ayı oranı açıklandı. Haziran ayı TEFE enflasyon oranları oldukça merak ediliyordu. TÜİK, temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,44, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,65 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,91 artış gerçekleşti. Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında %4,24, konutta %3,10, eğlence ve kültürde %1,60 ve lokanta ve otellerde %1,42 artış gerçekleşti.

Temmuz ayı enflasyon oranı ne kadar oldu?

Son Dakika Haberi: Enflasyon oranı Temmuz ayı TÜİK TEFE TÜFE ne oldu? 2019 Haziran enflasyon oranı ne kadar oldu? Temmuz ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Temmuz ayı TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranları oldukça merak ediliyor. Temmuz enflasyon oranı açıklandı mı? TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,44, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,65 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,91 artış gerçekleşti. Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında %4,24, konutta %3,10, eğlence ve kültürde %1,60 ve lokanta ve otellerde %1,42 artış gerçekleşti.

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