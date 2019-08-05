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  • 05.08.2019 10:02
  • Son Güncelleme: 05.08.2019 10:21

Son dakika: Temmuz ayı oranı açıklandı! oranı ne kadar?

Son dakika haberine göre 2019 Temmuz ayına ait rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Açıklanan rakamlara göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,36 oranında yükselirken, Yİ-ÜFE ise yüzde 0,99 oranında geriledi.

2019 Temmuz ayına ait rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Açıklanan rakamlara göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,36 oranında yükselirken, Yİ-ÜFE ise yüzde 0,99 oranında geriledi.

İŞTE TÜİK'İN ENFLASYON AÇIKLAMASI
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %1,36 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,44, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,65 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,91 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %4,46 ile ulaştırma grubunda oldu
Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında %4,24, konutta %3,10, eğlence ve kültürde %1,60 ve lokanta ve otellerde %1,42 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %3,20 ile giyim ve ayakkabı oldu
Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Temmuz ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise %1,11 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Yıllık en fazla artış %26,93 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda gerçekleşti
TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası %25,41, lokanta ve oteller %19,85, alkollü içecekler ve tütün %19,23 ve gıda ve alkolsüz içecekler %18,21 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık %2,04 arttı
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,07 artış gerçekleşti.

Temmuz 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 48 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 264 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 106 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.



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