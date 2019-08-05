Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonda Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilen olan konutlar için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. TOKİ tarafından Bartın Merkez Dallıca'da yapılacak konutlar için kura töreni yapıldı. Kurada 423 aile ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. Peki, TOKİ Bartın merkez kura sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ BARTIN MERKEZ PROJESİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sosyal konut kampanyası kapsamında yer alan Bartın Merkez Dallıca Projesi, Hak sahibi belirleme kurası Ömertepesi Spor Salonu'nda 05 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00'te çekilecektir.

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