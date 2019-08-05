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  • 05.08.2019 18:17
  • Son Güncelleme: 05.08.2019 18:23

Dallıca kura sonuçları belli oldu! Bartın kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

Yatay mimari anlayışıyla 2+1 ve 3+1 inşa edilecek olan sosyal konutların kura çekilişleri il il yapılmaya devam ediyor. Başvuruda bulunan vatandaşlar şimdi merakla kura sonuçları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte projesi hakkında merak edilenler...

TOKİ Bartın Dallıca kura sonuçları belli oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonda Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilen olan konutlar için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. TOKİ tarafından Bartın Merkez Dallıca'da yapılacak konutlar için kura töreni yapıldı. Kurada 423 aile ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. Peki, TOKİ Bartın merkez kura sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ BARTIN MERKEZ PROJESİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sosyal konut kampanyası kapsamında yer alan Bartın Merkez Dallıca Projesi, Hak sahibi belirleme kurası Ömertepesi Spor Salonu'nda 05 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00'te çekilecektir.

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