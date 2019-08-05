Milyonlarca asgari ücretli çalışan maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türk iş ve TİSK temsilcilerinin yer alacağı pazarlıkları neticesinde 2019 yılında geçerli olacak asgari ücret belirlenmişti.
Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren asgari ücrette son gelişme!
Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren asgari ücrette 2019 Ocak ayında yapılacak zam oranı şimdiden merak ediliyordu. İşçi ve işveren şimdiden gözünü asgari ücret zammı haberlerine çevirmişti. Milyonlarca işçinin ve işverenin merakla beklediği asgari ücret pazarlıkları Aralık ayından itibaren başlamıştı.
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