Milyonlarca asgari ücretli çalışan maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türk iş ve TİSK temsilcilerinin yer alacağı pazarlıkları neticesinde 2019 yılında geçerli olacak asgari ücret belirlenmişti.