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  • 05.08.2019 18:44
  • Son Güncelleme: 05.08.2019 18:44

nın ardından güncel fiyatlar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 5 Ağustos fiyat listesi...

3 Ağustos tarihinden itibaren bazı sigara markalarına yaklaşık 3 liraya varan zam yapılan zammın ardından vatandaşlar ni araştırıyor. Bu nedenle merakla araştırılan sorular arasında nın ardından güncel ne kadar oldu sorusu yer alıyor. İşte ...

Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara tiryakileri sigara fiyatlarına yapılan zammın ardından internette sigara zammının ardından güncel fiyatları merak ediyor. Sigara kullanan pek çok vatandaş arama motorlarında sigara fiyatları konusunda araştırmalar yapıyor. Peki, Sigara zammının ardından güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 5 Ağustos fiyat listesi...

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Kent, Rothmans, Pall Mall gibi bazı sigara markalarına yapılan zamlar 3 Ağustos'tan itibaren uygulanmaya başlandı.

Güncel zamlı sigara fiyatlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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