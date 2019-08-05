Altın fiyatları ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının kızışması ve küresel ekonomik büyüme endişelerinin yatırımcıları güvenli liman varlık arayışına sevk etmesiyle %1 yükselerek altı yıldan fazla bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı bugün 1,455.26 dolara kadar yükseldikten sonra %0.8 primle 1,451.37 dolardan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Ağustos canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

5 Ağustos Pazartesi günü canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

5 Ağustos Pazartesi günü gram altın 261,67 liradan alınırken, 261,74 liradan satılıyor.