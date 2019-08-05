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  • 05.08.2019 10:38
  • Son Güncelleme: 05.08.2019 10:42

Son dakika: 'ndan flaş karar

Son dakika... : Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranları 100 baz puan artırıldı

Merkez Bankası'ndan flaş karar
Son dakika haberi... 'ndan yapılan açıklamaya göre finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranları 100 baz puan artırıldı.

Açıklamada ayrıca "Bankamız nezdinde dolar cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan faiz oranı 100 baz puan indirildi." ifadelerine yer verildi.

BEKLENTİ 2,1 MİLYAR DOLAR LİKİDİTE ÇEKİLMESİ
Söz konusu değişiklikler ile piyasadan yaklaşık 2,1 milyar dolar tutarında likidite çekilmesi bekleniyor.

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