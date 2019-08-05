Son dakika haberi... Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranları 100 baz puan artırıldı.
Açıklamada ayrıca "Bankamız nezdinde dolar cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan faiz oranı 100 baz puan indirildi." ifadelerine yer verildi.
BEKLENTİ 2,1 MİLYAR DOLAR LİKİDİTE ÇEKİLMESİ
Söz konusu değişiklikler ile piyasadan yaklaşık 2,1 milyar dolar tutarında likidite çekilmesi bekleniyor.
Açıklamada ayrıca "Bankamız nezdinde dolar cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan faiz oranı 100 baz puan indirildi." ifadelerine yer verildi.
BEKLENTİ 2,1 MİLYAR DOLAR LİKİDİTE ÇEKİLMESİ
Söz konusu değişiklikler ile piyasadan yaklaşık 2,1 milyar dolar tutarında likidite çekilmesi bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.