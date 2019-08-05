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  • 05.08.2019 10:22
  • Son Güncelleme: 05.08.2019 10:37

2019 TEFE Temmuz ve Ağustos ayı son dakika açıklandı mı? nasıl yapılır?

Temmuz ve Ağustos ayı 2019 ne kadar? araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. oranları Ağustos ayının ilk haftasında açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan oranlara göre Ağustos ayında kiracılara yapılacak oranı da belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan oranlara göre Türkiye'de Haziran döneminde 12 aylık oranı yüzde 19,88 oldu. Kiracılara bu ay yüzde 19,88 oranında zam yapılabilecek. Peki nasıl yapılır? TEFE TÜFE Ağustos kira artışı hesaplama işlemi haberimizde..

Temmuz ve Ağustos ayı kira artış oranı 2019 ne kadar?

2019 TEFE TÜFE Temmuz ve Ağustos ayı kira artış oranı son dakika açıklandı mı? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,44, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,65 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,91 artış gerçekleşti. Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında %4,24, konutta %3,10, eğlence ve kültürde %1,60 ve lokanta ve otellerde %1,42 artış gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan oranlara göre Türkiye'de Haziran döneminde 12 aylık TÜFE oranı yüzde 19,88 oldu. Kiracılara bu ay yüzde 19,88 oranında zam yapılabilecek.

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