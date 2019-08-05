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  • 05.08.2019 11:25
  • Son Güncelleme: 05.08.2019 11:25

SGK'dan resmi açıklama! ? 2019 Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme günü ne zaman?

Emekli ikramiyesi için geri sayım başladı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yılın ikinci ikramiyesini almaya hazırlanan emekliler ödeme gününü araştırmaya başladılar. Konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, ? 2019 SGK SSK Bağkur Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme günü ne zaman?

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin ödeme günü ile ilgili açıklama geldi. Geçtiğimiz yıl başlayan emeklilere ikramiye ödemesi konusunda araştırmalar sürüyor. Ramazan Bayramı ikramiyesini bayramdan önce hesaplarında gören vatandaşlar, yılın ikinci ikramiyesi için bekleyişini sürdürüyor. Emekli ikramiyesinin hangi tarihte ödeneceği belli oldu. Peki, emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2019 SGK SSK Bağkur Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme günü ne zaman? İşte o konu hakkında detaylar...

EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

12,5 milyon emeklinin gözü kulağı bu haberde. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre, SGK SSK Bağkur Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri 8-9 Ağustos tarihlerinde ödenecek.

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