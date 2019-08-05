Yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş sürerken vatandaşlar bir yandan bayram için hazırlıklara devam ediyor. Bayram 11-14 Ağustos arasında Müslüman alemi tarafından idrak edilecek. Bayram öncesi engelli maaşı alan vatandaşlar internette engelli maaşları bayramdan önce ödenecek mi sorusuyla ilgili araştırma yapıyor.

ENGELLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE ÖDENECEK Mİ?

Engelli maaşlarının hangi tarihte yatırılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimizin içinde yer alacaktır.