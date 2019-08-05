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  • 05.08.2019 19:08
  • Son Güncelleme: 05.08.2019 19:10

bayramdan önce erken ödenecek mi? ?

Kurban Bayramı 11 Ağustos-14 Ağustos arasında idrak edilecek. nın hangi tarihte yatırılacağı Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte merak konusu oldu. Akıllarda bu nedenle engelli maaşları bayramdan önce erken ödenecek mi sorusu yer alıyor. Peki, engelli maaşları ne zaman yatırılacak?

Engelli maaşları bayramdan önce ödenecek mi?

Yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş sürerken vatandaşlar bir yandan bayram için hazırlıklara devam ediyor. Bayram 11-14 Ağustos arasında Müslüman alemi tarafından idrak edilecek. Bayram öncesi engelli maaşı alan vatandaşlar internette engelli maaşları bayramdan önce ödenecek mi sorusuyla ilgili araştırma yapıyor.

ENGELLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE ÖDENECEK Mİ?

Engelli maaşlarının hangi tarihte yatırılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimizin içinde yer alacaktır.

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