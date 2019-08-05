Chesterfield, Muratti, Marlboro, Parliament, Lark'a sigara zammı var mı? Zam ne zaman uygulanacak?

Sigara zammıyla birlikte arama motorlarında hangi marka sigaralara zam geldiği merak konusu oldu. Sigara kullanan pek çok vatandaşlar Chesterfield, Muratti, Marlboro, Parliament, Lark sigara markalarına zam gelip gelmediğini merak ediyor. Peki, yapılan zamla birlikte güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 2019 Ağustos ayı güncel sigara fiyatları...

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Kent, Rothmans, Pall Mall gibi bazı sigara markalarına yapılan zamlar 3 Ağustos'tan itibaren uygulanmaya başlandı.

Güncel zamlı sigara fiyatlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...