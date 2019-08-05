Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 05.08.2019 19:33
  • Son Güncelleme: 05.08.2019 19:33

Chesterfield, Muratti, Marlboro, Parliament, Lark'a sigara zammı var mı? Zam ne zaman uygulanacak?

3 Ağustos tarihinden itibaren zam yapılmasıyla birlikte gözler zamlı na çevrildi. Sigara kullanan vatandaşlar içtiği sigara markasıyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda sigara zammının ne zaman uygulanacağı da merak konusu oldu. Peki, Chesterfield, Muratti, Marlboro, Parliament, Lark'a sigara zammı var mı? İşte güncel sigara fiyat listesi...

Chesterfield, Muratti ve Parliament fiyatları ne kadar oldu?

Sigara zammıyla birlikte arama motorlarında hangi marka sigaralara zam geldiği merak konusu oldu. Sigara kullanan pek çok vatandaşlar Chesterfield, Muratti, Marlboro, Parliament, Lark sigara markalarına zam gelip gelmediğini merak ediyor. Peki, yapılan zamla birlikte güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 2019 Ağustos ayı güncel sigara fiyatları...

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Kent, Rothmans, Pall Mall gibi bazı sigara markalarına yapılan zamlar 3 Ağustos'tan itibaren uygulanmaya başlandı.

Güncel zamlı sigara fiyatlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriChesterfield, Muratti, Marlboro, Parliament, Lark'a sigara zammı var mı? Zam ne zaman uygulanacak?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri