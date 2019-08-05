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  • 05.08.2019 09:29
  • Son Güncelleme: 05.08.2019 09:29

da son dakika hareketliliği: 5 Ağustos ve , kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

/TL son dakika... Geçtiğimiz hafta 5.5490 seviyesinde kapanan haftaya hareketli başladı. ABD Başkanı Trump'ın Çin'in 300 milyar dolarlık ürününe ek vergi koyma kararının ardından Çin'den de adım geldi. Çin, ABD tarım ürünlerinin ithalatının durduralacağını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından dolar 5.60'ı test etti. Peki, ve dolar bugün ne kadar oldu?

Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşındaki gelişmeler ile piyasalar negatif seyrediyor. Cuma günü 5.5490 seviyesinden kapanan dolar/TL bu sabah illikit piyasada 5.6190'a kadar yükseldikten sonra saat 08.56'da 5.5910/5.6015 seviyesinde işlem gördü. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 5 Ağustos güncel döviz kurları...

DOLAR
Alış: 5,5819
Satış: 5,5843

EURO
Alış: 6,2148
Satış: 6,2187

Küresel piyasalar ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının kızışacağına ilişkin beklentilerle negatif seyrederken, yurt içinde bugün açıklanacak temmuz ayı enflasyon verisi takip edilecek.

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