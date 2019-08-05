Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşındaki gelişmeler ile piyasalar negatif seyrediyor. Cuma günü 5.5490 seviyesinden kapanan dolar/TL bu sabah illikit piyasada 5.6190'a kadar yükseldikten sonra saat 08.56'da 5.5910/5.6015 seviyesinde işlem gördü. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 5 Ağustos güncel döviz kurları...

DOLAR

Alış: 5,5819

Satış: 5,5843

EURO

Alış: 6,2148

Satış: 6,2187

Küresel piyasalar ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının kızışacağına ilişkin beklentilerle negatif seyrederken, yurt içinde bugün açıklanacak temmuz ayı enflasyon verisi takip edilecek.