Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yatay mimari anlayışıyla inşa edilecek sosyal konutların kura çekilişleri devam ediyor. Başvuruda bulunan vatandaşlar şimdi merakla TOKİ Bartın kura sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, TOKİ kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...

TOKİ BARTIN MERKEZ PROJESİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sosyal konut kampanyası kapsamında yer alan Bartın Merkez Dallıca Projesi, Hak sahibi belirleme kurası Ömertepesi Spor Salonu'nda 05 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00'da çekilecektir.

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