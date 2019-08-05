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  • 05.08.2019 20:54
  • Son Güncelleme: 05.08.2019 20:54

Müjde verildi! ne zaman ödenir? ?

ne zaman ödenir? Evde bakım maaşı alan vatandaşların gündeminde maaşların ödeneceği tarih bulunuyor. Kurban Bayramı'na az bir zaman kala vatandaşlar maaşların yatırılacağı tarihi araştırıyor. Peki, ? ? Müjdeli haberi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk vatandaşlarla paylaştı.

Evde bakım maaşı ne zaman ödenecek? Müjde verildi!

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı bu yıl 11 Ağustos-14 Ağustos tarihlerinde Müslüman alemi tarafından idrak edilecek. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar bayram öncesi ödemelerin yapılacağı tarihi merak ediyordu. Ödemelerin hangi tarihler yapılacağı belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım aylığı ödemelerinin hangi tarihte yapılacağını açıkladı. Peki, evde bakım maaşı bayramdan önce erken ödenecek mi? İşte cevabı...

EVDE MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE ÖDENECEK Mİ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım aylığı ödemelerinin 9 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.

Selçuk, yazılı açıklamasında, evde bakım maaşının 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde bin 305 lira olduğunu, bu tutarın temmuzdan itibaren bin 384 liraya yükseldiğini hatırlattı.

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