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  • 05.08.2019 15:34
  • Son Güncelleme: 05.08.2019 16:10

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan memurlara erken maaş müjdesi!

Son dakika... Başkan Erdoğan: çalışanlarımızın bu ay sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak.

Başkan , çalışanlarının bu ay sonrasına denk gelen maaş ödemelerinin 9 Ağustos Cuma günü yapılacağını bildirdi.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak. Tüm kamu çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Kurban Bayramımız şimdiden mübarek olsun." ifadelerine yer verdi.

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