İnternette sigara kullanan vatandaşlar internette hangi marka sigaralara zam yapıldığını araştırıyor. Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu sorusu arama motorlarında merakla araştırılan konuların başında bulunuyor. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Ağustos sigara fiyat listesi...

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Kent, Rothmans, Pall gibi bazı sigara markalarına yapılan zamlar 3 Ağustos'tan itibaren uygulanmaya başlandı.

Güncel zamlı sigara fiyatlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...