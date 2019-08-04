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  • 05.08.2019 00:13
  • Son Güncelleme: 05.08.2019 00:15

Zam sonrası güncel ne kadar oldu? İşte ...

na 3 Ağustos tarihinden itibaren yapılan zamın ardından tiryakiler tarafından merak ediliyor. Yapılan zamlarla birlikte sigara kullanan pek çok vatandaş arama motorlarında sigara fiyatları konusunda araştırmalar yapıyor. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte ...

Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

İnternette sigara kullanan vatandaşlar internette hangi marka sigaralara zam yapıldığını araştırıyor. Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu sorusu arama motorlarında merakla araştırılan konuların başında bulunuyor. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Ağustos sigara fiyat listesi...

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Kent, Rothmans, Pall gibi bazı sigara markalarına yapılan zamlar 3 Ağustos'tan itibaren uygulanmaya başlandı.

Güncel zamlı sigara fiyatlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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