Ağustos ayının gelmesiyle birlikte Temmuz ayı enflasyon oranları merakla beklenmeye başlandı. Ayın enflasyon oranları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak. Son olarak Haziran ayında aylık enflasyon yüzde 0,03'e gerileyerek yıllık yüzde 15,72 olmuştu. Peki, Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Temmuz ayı enflasyon oranları 5 Ağustos Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklanacak. TÜİK enflasyon oranlarını saat 10:00'da açıklayacak.