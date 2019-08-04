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  • 04.08.2019 22:58
  • Son Güncelleme: 04.08.2019 22:58

? 2019 nedir?

Enflasyon rakamları her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmaktadır. Ağustos ayına geldiğimiz şu günlerde Temmuz ayı enflasyon oranı merak edilmeye başlandı. Bu nedenle sorusu merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, 2019 nedir? İşte detaylar...

Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Ağustos ayının gelmesiyle birlikte Temmuz ayı enflasyon oranları merakla beklenmeye başlandı. Ayın enflasyon oranları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak. Son olarak Haziran ayında aylık enflasyon yüzde 0,03'e gerileyerek yıllık yüzde 15,72 olmuştu. Peki, Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Temmuz ayı enflasyon oranları 5 Ağustos Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklanacak. TÜİK enflasyon oranlarını saat 10:00'da açıklayacak.

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