Arama motorlarında sigara fiyatları konusunda araştırmalar giderek artıyor. Sigara kullanan vatandaşlar hangi sigara markalarına zam geldiğini araştırıyor. . Bu nedenle Winston, Viceroy, LM, Pall Mall ve Rothmans sigara markalarına zam var mı sorusu merak ediliyor. İşte Ağustos ayı güncel sigara fiyat listesi...

HANGİ MARKALARA ZAM GELDİ?

Kent, Rothmans, Pall gibi bazı sigara markalarına yapılan zamlar 3 Ağustos'tan itibaren uygulanmaya başlandı.

Güncel zamlı sigara fiyatlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...