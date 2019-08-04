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  • 04.08.2019 21:48
  • Son Güncelleme: 04.08.2019 21:48

Winston, Viceroy, LM, Pall Mall, Rothmans'a var mı, ne kadar oldu?

3 Ağustos tarihinden itibaren sigara fiyatlarına yapılan zamlarla birlikte sigara kullanan vatandaşlar güncel fiyat listesi hakkında araştırma yapıyor. Tiryakiler Winston, Viceroy, LM, Pall Mall, Rothmans'a zam yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Peki, Winston, Viceroy, LM, Pall Mall, Rothmans'a var mı? Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel sigara fiyat listesi...

Winston, Viceroy ve Rothmans ne kadar oldu?

Arama motorlarında sigara fiyatları konusunda araştırmalar giderek artıyor. Sigara kullanan vatandaşlar hangi sigara markalarına zam geldiğini araştırıyor. . Bu nedenle Winston, Viceroy, LM, Pall Mall ve Rothmans sigara markalarına zam var mı sorusu merak ediliyor. İşte Ağustos ayı güncel sigara fiyat listesi...

HANGİ MARKALARA ZAM GELDİ?

Kent, Rothmans, Pall gibi bazı sigara markalarına yapılan zamlar 3 Ağustos'tan itibaren uygulanmaya başlandı.

Güncel zamlı sigara fiyatlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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