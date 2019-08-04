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  • 04.08.2019 20:49
  • Son Güncelleme: 04.08.2019 23:12

'nin yeni hamlesi oyuncuları heyecanlandıracak! Milyonların sevdiği diziyle anlaşma yapılıyor

PlayerUnknown's Battlegrounds yani kısaca dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından oynanıyor. Oyuna son olarak 0.13.5 güncellemesi geldi. Güncellemeyle birlikte çeşitli yenilikler yapıldı. PUBG meraklılarını sevindirecek bir gelişme daha yaşandı. Milyonlarca kişinin izlediği dizisi ve PUBG Corporation arasında ortak bir çalışma yapılacağı konuşuluyor.

PUBG o diziyle ortak çalışma yapacak

Milyonlarca kişi tarafından büyük bir heyecanla oynanan PUBG'nin dünyaca ünlü yabancı bir diziyle ortak bir çalışma yapacağı konuşuluyor. Peki, PUBG'nin yayınlanan son güncellemesinde ne gibi değişikler var? İşte PUBG güncellemesindeki son yenilikler...

ORTAK ÇALIŞMA YAPILACAK

Milyonca kişinin izlediği The Walking Dead dizisi ve PUBG Corporation arasında ortak bir çalışma yapılacağı konuşuluyor. Bu ortak çalışmanın oyunda zombi karakterlerin yer almasıyla ilgili olduğu düşünülüyor.

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