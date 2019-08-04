Milyonlarca kişi tarafından büyük bir heyecanla oynanan PUBG'nin dünyaca ünlü yabancı bir diziyle ortak bir çalışma yapacağı konuşuluyor. Peki, PUBG'nin yayınlanan son güncellemesinde ne gibi değişikler var? İşte PUBG güncellemesindeki son yenilikler...

ORTAK ÇALIŞMA YAPILACAK

Milyonca kişinin izlediği The Walking Dead dizisi ve PUBG Corporation arasında ortak bir çalışma yapılacağı konuşuluyor. Bu ortak çalışmanın oyunda zombi karakterlerin yer almasıyla ilgili olduğu düşünülüyor.