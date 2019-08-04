TOKİ'den 500 lira taksitle ev fırsatı! İşte başvuru şartları

TOKİ Türkiye Geneli Satış Listesi için beklenen Ağustos güncellemesi geldi. Farklı illerde yer alan binlerce ucuz konut alt gelir grubu aileler için satışa sunuldu. TOKİ; dar ve orta gelir düzeyine sahip olan kişilerin konut edinmesi amacıyla uygun fiyatlı evler tasarlayan kurumdur. TOKİ 81 ilde tam zamanlı olarak çalışmaktadır.