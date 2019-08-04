Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 05.08.2019 11:15
  • Son Güncelleme: 11.08.2019 15:32

'den 500 lira taksitle ev fırsatı! İşte başvuru şartları

Dar gelirli aileler için ucuz konut projeleri üretmeye devam eden Ağustos 2019 satış takvimini açıkladı. İşte 226 adet ! TOKİ 2019 yılı Türkiye geneli satış listesi güncellendi. Güncellenen yeni liste ile binden fazla konut satışa sunuldu. Listede farklı illerde yer alan çok sayıda konut satışa sunuldu.

TOKİ'den 500 lira taksitle ev fırsatı! İşte başvuru şartları

TOKİ Türkiye Geneli Satış Listesi için beklenen Ağustos güncellemesi geldi. Farklı illerde yer alan binlerce ucuz konut alt gelir grubu aileler için satışa sunuldu. TOKİ; dar ve orta gelir düzeyine sahip olan kişilerin konut edinmesi amacıyla uygun fiyatlı evler tasarlayan kurumdur. TOKİ 81 ilde tam zamanlı olarak çalışmaktadır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriTOKİ'den 500 lira taksitle ev fırsatı! İşte başvuru şartları
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri