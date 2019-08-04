Evde bakım maaşı bayramdan önce erken ödenecek mi? Evde bakım maaşı alan vatandaşların gündeminde bu soru yer alıyor. Mübarek Kurban Bayramı için geri sayımın başladığı şu günlerde evde bakım maaşı alan vatandaşlar "Evde bakım maaşı bayramdan önce erken ödenecek mi?" sorusuna yanıt arıyordu. Müjdeli haberi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk vatandaşlarla paylaştı.

EVDE MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE ÖDENECEK Mİ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım aylığı ödemelerinin 9 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.