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  • 04.08.2019 20:03
  • Son Güncelleme: 04.08.2019 20:03

bayramdan önce erken ödenecek mi? Bakan Selçuk müjdeli haberi verdi!

Kurban Bayramı bu yıl 11 Ağustos-14 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek. Bu nedenle alan vatandaşlar ödemelerin hangi tarihler yapılacağı konusunda araştırmalara başladı. Son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım aylığı ödemelerinin hangi tarihte yapılacağını açıkladı. Peki, evde bakım maaşı bayramdan önce erken ödenecek mi? İşte o sorunun yanıtı...

Evde bakım maaşı bayramdan önce ödenecek mi?

Evde bakım maaşı bayramdan önce erken ödenecek mi? Evde bakım maaşı alan vatandaşların gündeminde bu soru yer alıyor. Mübarek Kurban Bayramı için geri sayımın başladığı şu günlerde evde bakım maaşı alan vatandaşlar "Evde bakım maaşı bayramdan önce erken ödenecek mi?" sorusuna yanıt arıyordu. Müjdeli haberi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk vatandaşlarla paylaştı.

EVDE MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE ÖDENECEK Mİ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım aylığı ödemelerinin 9 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.

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