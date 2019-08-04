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  • 04.08.2019 19:36
  • Son Güncelleme: 04.08.2019 19:36

Hangi marka sigaralara zam yapıldı? Tekel, JTİ, Philip Morris güncel sigara fiyatları zamla ne kadar oldu?

Bazı sigara markalarına 3 Ağustos tarihinden itibaren zam yapıldı. Aynı zamanda sosyal medyada yeni ayda bazı sigara markalarına zam yapılacağı da konuşulan konular arasında yer alıyor. Sigara tiryakileri arama motorlarında bu nedenle "Hangi marka sigaralara zam yapıldı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Tekel, JTİ, Philip Morris güncel sigara fiyatları zamla ne kadar oldu? İşte güncel fiyat listesi...

Hangi marka sigaralara zam yapıldı?

Sigara kullanan vatandaşlar internette hangi marka sigaralara zam yapıldığı konusunda araştırmalarına devam ediyor. Peki, hangi sigara markalarına zam geldi? Sigara tiryakileri merakla internette bu soruya yanıt arıyor. Peki, Tekel, JTİ, Philip Morris güncel sigara fiyatları zamla ne kadar oldu? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

HANGİ MARKA SİGARALAR ZAM YAPILDI?

Kent, Rothmans gibi bazı sigara markalarına yapılan zamlar 3 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak. İşte zam yapılan o sigaraların listesi ve diğer sigaraların güncel fiyatları....

Güncel zamlı sigara fiyatlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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