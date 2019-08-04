Hangi marka sigaralara zam yapıldı? Tekel, JTİ, Philip Morris güncel sigara fiyatları zamla ne kadar oldu?

Sigara kullanan vatandaşlar internette hangi marka sigaralara zam yapıldığı konusunda araştırmalarına devam ediyor. Peki, hangi sigara markalarına zam geldi? Sigara tiryakileri merakla internette bu soruya yanıt arıyor. Peki, Tekel, JTİ, Philip Morris güncel sigara fiyatları zamla ne kadar oldu? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

HANGİ MARKA SİGARALAR ZAM YAPILDI?

Kent, Rothmans gibi bazı sigara markalarına yapılan zamlar 3 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak. İşte zam yapılan o sigaraların listesi ve diğer sigaraların güncel fiyatları....

Güncel zamlı sigara fiyatlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...